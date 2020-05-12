الامارات | نجم مانشستر سيتي يعارض عودة الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي يعارض عودة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكك نجم منتخب إنجلترا لكرة القدم، ولاعب فريق مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ في مخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "مشروع إعادة التشغيل"، لاستئناف كل مباريات كرة القدم بحلول يونيو وسط تفشي وباء فيروس كورونا، مؤكدا معارضته استئناف الموسم في الوقت الراهن، في ظل عدم توفر شروط السلامة بالكامل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصدر خطة حكومية مكونة من 50 صفحة لتخفيف إجراءات الإغلاق العام، أمس، حيث أكد عودة المنافسات الرياضية بحلول الأول من يونيو المقبل بدون حضور الجماهير.

وقبل ذلك، كان زميل سترلينغ، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، قال إن اللاعبين خائفين على سلامتهم بسبب أعداد الوفيات والمرضى التي تسبب بها الفيروس.

Advertisements

وأوضح سترلينغ، عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب"، أن الدوري الإنجليزي يجب أن يعود فقط حينما تكون كل شروط السلامة والأمن مضمونة. وأضاف: "أشعر أن الوقت المناسب للعودة سيكون بمجرد تأمين هذا الجانب من سلامة الناس وسلامة اللاعبين ". وتابع:"حتى ذلك الحين، أنا لست خائفا، لكنني متحفظ، وأفكر في أسوأ احتمال يمكن أن يحدث".

وقال اللاعب الدولي الإنجليزي صاحب الـ 25 عاما، إنه عانى من خسائر على المستوى الشخصي خلال الأزمة الأخيرة. وأضاف:" لدي أصدقاء توفت جداتهم". وتابع: "لدي أفراد في عائلتي ماتوا أيضا، لا بد أن تكون حكيما وأن تحافظ على نفسك ومن حولك".

وانتقد كذلك مدافع توتنهام، وزميل سترلينغ في المنتخب، داني روز مقترحات عودة منافسات الدوري. وقال روز (29 عاما):" لايجب الحديث عن كرة القدم، على الأقل حتى تقل الأرقام بشكل كبير، حياة الناس في خطر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news