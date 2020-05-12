الامارات | النمسا تسمح باستئناف دوري كرة القدم مطلع يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تسمح باستئناف دوري كرة القدم مطلع يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات النمسوية اليوم، وضعها خطة لاستئناف دوري الدرجة الاولى في كرة القدم مطلع يونيو، بعد تعليقه منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس رابطة دوري كرة القدم كريستيان ايبنباور في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بالجدول الزمني، إذا عادت التمارين الكاملة في 15 مايو، افترض انه يمكننا مواصلة البطولة في الاسبوع الاول من يونيو".

ويتوقع ان تعاود الاندية تمارينها الجمعة المقبل، بعد السماح لها بخوض تمارين بعدد أقل من اللاعبين فيما ستقام المباريات دون جماهير.

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وسيخضع اللاعبون لفحوص منتظمة لفيروس "كوفيد-19". وبحال صدور أي نتائج ايجابية، سيخضع عضو الفريق المعني لحجر صحي لمدة 14 يوما، ويعاد إخضاع باقي الاعضاء للاختبارات. ولم يتم تحدد الموعد الرسمي لاطلاق الدوري.

ويواجه "آر بي سالزبورغ" فريق اوستريا لوستيناو من الدرجة الثانية في نهائي مسابقة الكأس، التي قد تقام في نهاية مايو الجاري.

وتبقى عشر مراحل على انتهاء منافسات الدوري، حيث يتصدر لاسك لينتس بفارق 3 نقاط عن سالزبورغ، المتوج باللقب في آخر 6 مواسم. ووصل عدد المصابين بالفيروس في النمسا إلى 15892 شخصا، مع 623 حالة وفاة، و14148 حالة شفاء. وكانت الدولة، البالغ عدد سكانها 8,8 ملايين نسمة، من أوائل الدول التي خفضت قيود الاغلاق في منتصف أبريل، ولم تشهد حتى الان ارتفاعا كبيرا في الاصابات بعد تخفيف القيود.

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