الامارات | أندية إنجلترا مطالبة بالتخلي عن 400 مليون يورو لصالح القنوات الناقلة للدوري الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية إنجلترا مطالبة بالتخلي عن 400 مليون يورو لصالح القنوات الناقلة للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية اليوم أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باتت مضطرة للتخلي عن 400 مليون يورو لصالح القنوات الإعلامية، التي تبث بشكل حصري مباريات الدوري (سكاي سبورت) و(بي تي سبورت)، بعد أن بات واضحا أن الدوري سيستأنف بدون جمهور.

وقالت إن رسالة بهذا الشأن وصلت إلى كل الأندية، تؤكد أن القنوات تعاقدت بالنسبة للموسم الجاري على "منتج اختلف وضعه بعد تفشي فيروس كورونا"، في إشارة إلى أن 92 مباراة متبقية ستلعب بدون الجمهور، وهذا يناقض تماما العقد الذي تم التوقيع عليه بين القنوات والاندية بالنسبة للموسم الجاري، وبالتالي باتت القنوات في حل من دفع 400 مليون يورو لصالح الأندية.

وأكدت الصحيفة أن نقاشا بهذا الشأن أثير على هامش اجتماع الرابطة الأخير، وجمع بين ممثلي الأندية وشركة استشارية، وممثلي القنوات الناقلة، حيث تم التأكيد على أن العقود اختلف وضعها الآن، بعد تفشي فيروس كورونا، وأن على الأندية التخلي عن ذلك المبلغ المحدد طبقا لمبدأ غياب الجمهور عن ما تبقى من الموسم، والذي يتوقع استئنافه نهاية الشهر المقبل.

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