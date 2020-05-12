شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: لم أتعلم القيم والمبادئ من الزمالك.. لا يوجد ناد في العالم يقوم بذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى الإعلامي خالد الغندور اندهاشه من حديث اللاعبين عن تعلمهم المبادئ والقيم من أنديتهم، قائلاً إنه يتم استخدام هذه المصطلحات لمداعبة جمهور السوشيال ميديا.

وأضاف «الغندور» خلال برنامجه «زملكاوي»: «بقول لبعض اللاعيبة اللي بتتكلم عن فكرة القيم والمبادئ، أنا شخصيًا متعلمتش القيم والمبادئ في الزمالك، أنا شخصيًا متعلمتش القيم والمبادئ في الزمالك لأن مفيش نادي في العالم بيعلم لاعب قيم ومبادئ».

وأضاف: «يعني إيه الأهلي نادي القيم والمبادئ أو الزمالك نادي القيم والمبادئ، القيم والمبادئ والضمير بتعلمها من الوالدين ومن المدرسة وليس النادي».

وتابع: «القيم والمبادئ صفات لأشخاص وليس مباني، لأن المباني بها أشخاص منهم الحلو والوحش».

وواصل: «يعني إيه لاعب عنده 25 سنة أو 26 سنة، يقول أنا اتعلمت المبادئ من نادي كذا طب قبل كده كنت إيه. كلمة القيم والمبادئ مطاطة وتستخدم لمداعبة السوشيال ميديا، النادي يعلمني حب الكيان والانتماء وحب المكسب وكره الخسارة».

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