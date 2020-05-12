شكرا لقرائتكم خبر عن «البوندزليجا».. 4 فرق تهدد رحلة بايرن ميونخ نحو اللقب 29 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، عودة المنافسات الكروية في ألمانيا، السبت المقبل، وبالتحديد دوري الدرجة الأولى «بوندزليجا»، كأول مسابقة من الدوريات الكبرى تستأنف مبارياتها بعد فترة طويلة جراء أزمة كورونا.

ويتصدر بايرن ميونخ، حامل اللقب، الدوري الألماني حاليًا برصيد 55 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

العملاق البافاري توج بألقاب 28 نسخة سابقة من أصل 56 نسخة (البطل في 50% من نسخ المسابقة)، بجانب التتويج باللقب خلال آخر 7 مواسم بشكل متتالي، لكنه يواجه منافسة شرسة هذا الموسم من عدة فرق، جعلت صراع اللقب يبدو أمتع هذا الموسم دونًا عن المواسم القليلة الماضية.

وفي السياق التالي نستعرض أبرز 4 منافسين لبايرن ميونخ على لقب البوندزليجا 2019/2020.



1- بوروسيا دورتموند

الغريم الأزلي للعملاق البافاري، وآخر نادي غير بايرن ميونخ حقق لقب البوندزليجا.

المدرب المخضرم لوسيين فافر يواجه هو الأخر ضغطًا كبيرًا من إدارة وجمهور النادي الكبير من أجل تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، والذي قد يكون الأخير له مع النادي في حال الفشل.

دورتموند حاليًا في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن البايرن، والفريق لديه أفضل سلسلة نتائج حالية في المسابقة (مناصفة مع المتصدر) مع تحقيق الفريق ل4 انتصارات في اخر 4 جولات، ويمتلك الفريق اسلحة متنوعة في الملعب يتقدمها لاعب الوسط المهاجم ماركو رويس بجانب الجناح المبدع جادون سانشو والهداف الشاب إيرلينج هالاند، وسيعول النادي على هؤلاء في محاولة لكسر هيمنة البايرن.



2- آر بي لايبزيج

بطل الشتاء، والفريق الذي تعرض لأقل عدد من الهزائم في البوندزليجا (3) بعد مرور 25 جولة من المسابقة.

كثرة التعادلات هي ما اطاحت بلايبزيج من على قمة الترتيب ب5 نقاط كاملة، مع تعثر الفريق في فخ التعادل في 3 من بين أخر 5 جولات، لكن رجال المدرب جوليان ناجلسمان لديهم ما يكفي من جودة وبراعة لإستكمال الضغط والمنافسة على لقب تاريخي غير مسبوق، مع وجود الهداف تيمو فيرنر رفقة لاعب الوسط الفرنسي المبدع كريستوفر إنكونكو وصانع الألعاب النمساوي مارسيل سابيتزر.

3- بوروسيا مونشنجلادباخ

تحت قيادة ماركو روزا، يعيش بوروسيا مونشنجلادباخ موسم مميز غير مسبوق منذ فترة السبعينات.

عند الجولة الثالثة عشر، وجد النادي العريق نفسه متربعًا على قمة الترتيب برصيد 28 نقطة، ليخوض نظريًا ثاني أفضل مواسمه في تاريخ البوندزليجا بعد موسم 1976/1977، وهو الموسم الذي حقق فيه النادي اللقب.

جلادباخ يبتعد عن صدارة الترتيب بـ6 نقاط، لكن الفريق يحتفظ بفرصة للمنافسة مع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم.

ويعتمد جلادباخ بشكل كبير على الثنائي الفرنسي، الحسن بليا وماركوس تورام، اللذان اشتركا معًا في تسجيل إجمالي 29 هدف (الحسن سجل 8 وصنع 7، وتورام سجل 6 وصنع 8) من بين إجمالي 49 هدف سجلهم الفريق (60% تقريبًا من اهداف النادي).

4- باير ليفركوزن

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من بداية غير جيدة إلى مسيرة شبه مثالية منذ نهاية ديسمبر الماضي، شهدت تحقيق الفريق 7 انتصارات في آخر 9 جولات، ترتب على ذلك تواجد الفريق خارج المربع الذهبي بنقطتين فقط، وعلى بعد 8 نقاط من المتصدر الحالي للترتيب.

ليفركوزن بدون جدال هو من أفضل فرق النصف الثاني للموسم، فالفريق من 6 مباريات في الدور الثاني حصد 15 نقطة، وهو شيء لم يتكرر في تاريخ النادي، علمًا بأن اجمالي نقاط رجال المدرب بيتر بوش في الدور الثاني فقط هو الأعلى على مستوى جميع الأندية مناصفة مع بايرن (15 ايضًا).

الفريق تفوق في الدور الثاني على بوروسيا دورتموند، وتتبقى له مواجهات ضد فرق أعلى منه في الترتيب ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ، ويعتبر ليفركوزن هو واحد من ضمن ناديين فقط هزما بايرن في ملعبه هذا الموسم (هوفنهايم الفريق الأخر).