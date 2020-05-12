شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: موقف الأهلي سليم في أزمة كهربا.. تعاقدنا معه كلاعب حر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد مترجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن موقف إدارة النادي فيما يخص التعاقد مع اللاعب محمود كهربا «سليم».

وأضاف «مرتجي»، خلال تواجده ضيفا بقناة «أون تايم» أن إدارة الأهلي تعاقدت مع كهربا كلاعب حر، بعد قيامه بفسخ تعاقده ناديه البرتغالي.

وتابع: «تعاقدنا مع كهربا سليم، فهو لاعب حر، وناديه البرتغالي أرسل لنا لبطاقة الدولية، وغير صحيح ما قاله الزمالك عن أننا أرسلنا اللاعب إلى البرتغالي (كوبري) حتى يعود للعب في الأهلي، لسنا طرفا في هذه الأزمة».