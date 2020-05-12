شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يوضح موقف تمديد استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوضح خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، موقف اللاعب مضان صبحي، فيما يخص تمديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال «مرتجي» خلال تواجده ضيفا بقناة «أون تايم»، إن استمرار رمضان في صفوف الفريق رؤية فنية، وأن الأمر بيد السويسري رينيه فايلر، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح«.

وكشف: «عندما تعاقدنا مع رمضان على سبيل الإعارة، طلبنا من مسؤولي هيدرسفيلد أن تكون الإعارة لسنتين، مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب، لكن النادي الإنجليزي رفض وضع بند الشراء، واكتفى بإعارته موسم واحد».

وأكد خالد مرتجي: «رمضان ابن من أبناء النادي الأهلي، وأتمنى أن يستمر في الفريق، لكن الأمر في يد الجهاز الفني».