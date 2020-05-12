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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "فيفا" يعلن مواعيد مونديال تحت 17 و20 عاماً للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد جديدة لكأس العالم تحت 17 و20 عاماً للسيدات، بعد تأجيل المسابقتين بسبب جائحة كوفيد 19.
كان من المفترض إقامة كأس العالم تحت 20 عاماً في كوستاريكا وبنما، في أغسطس وسبتمبر لكنها الآن ستقام من 20 يناير وحتى 6 من فبراير 2021.
أما كأس العالم تحت 17 عاماً للسيدات في الهند، فكان من المفترض إقامتها في نوفمبر لكنها ستبدأ في 17 فبراير وتنتهي في 7 من مارس 2021.
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