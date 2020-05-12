شكرا لقرائتكم وائل جمعة ينشر صورة مع إبراهيم سعيد ويعلق: واحشنا التيشيرت الأحمر يا هيما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، ذكرياته مع الفراعنة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بصورة جمعته بإبراهيم سعيد لاعب القلعة الحمراء والزمالك السابق، حيث مثل الثنائي صخرة دفاعية للمنتخب الوطني في وقت سابق قبل اعتزالهما، وعلق جمعة على الصورة قائلاً: "واحشنا التيشيرت الأحمر يا هيما "

بدأ وائل جمعة مسيرته مع الأهلي بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها وأصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الإفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلي، على دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، سيظل وائل جمعة واحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى.

وائل جمعة

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وهو رقم قياسى لم يحققه أى لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دى ستيفانو الذى حصل على لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات فى أعوام 1956 1957 1958 1959 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو والذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.

وأعير الصخرة للعب فى نادى السيلية موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية.

وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.

كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

وأعلن وائل جمعة، نهاية مشواره الكروى مع النادى الأهلى، بانتهاء مباراة النجم الساحلى فى الجولة الثانية ببطولة الكونفيدرالية بمدينة سوسة التونسية، معلناً الاعتزال فى 26