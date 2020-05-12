شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. أمير عبد الحميد " الحمام" طبقى المفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نجم النادى الأهلى السابق أمير عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، إنه من عشاق الحمام والمحشى خاصة على سفرة رمضان، وكان أمير عبدالحميد قضى معظم مسيرته الكروية بالنادى الأهلى المصرى قبل انتقاله للنادى المصرى البورسعيدى، و لم يشارك أساسيا بالنادى الأهلى إلا بعد رحيل عصام الحضرى فى يناير 2008 وعانى عبد الحميد من النقد اللاذع لمستواه أحياناً ثم نشب خلاف بينه وبين حسام البدرى المدير الفنى للأهلى فى أكتوبر 2009

وانتقل أمير عبد الحميد، للنادى المصرى البورسعيدى وكان ذلك فى ديسمبر من العام ذاته ثم أنهى مشواره فى المصرى البورسعيدى عام 2012 وانتقل فى العام ذاته إلى نادى سموحة السكندرى وانهى مشواره فيه عام 2014 وانتقل فى العام ذاته إلى نادى وادى دجلة.