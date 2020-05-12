شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. سعاد صالح : لاعب الكرة لابد أن يكون قدوة للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت سعاد صالح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر أن لاعب كرة القدم لابد وأن يكون قدوة للشباب خاصة فى ظل اهتمام قطاع عريض وأضافت سعاد صالح في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الدين الإسلامي دين موده ورحمة وكذلك حثنا الدين على الاقتضاء بالنماذج الناجحة فى المجالات العامة كافة Advertisements كما أن الدين الإسلامى حرم تبادل السباب تحريما كاملا بالإضافة إلى أنه من الأفضل أن يمنح المقتدر ماديا مبالغ اضافية للفقراء والمساكين سواء على هيئة زكاة أو صدقة ولاسيما لاعب الكرة خاصة فى ظل دخول مرتفعة يتقاضونها من أنديتهم

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