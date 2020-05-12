شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب اتحاد الكرة بعدم التقيد بعدد محدد فى استقدام الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم النادى الأهلى باقتراح إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يفيد بفتح باب التعاقد مع اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد دون التقيد بعدد معين فى قوائم الأندية، وذلك رغم لائحة القيد التى أرسلها اتحاد الكرة للأندية مطلع الموسم الجارى وتتضمن تقليص عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل مع الغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى، وأرجع مسئولو الأهلى رغبتهم فى تطبيق هذا المقترح بداعى أنه سيقلل أسعار اللاعبين فى الدورى المصرى التى شهدت قفزة مبالغ فيها خلال الموسمين الأخيرين، فضلا عن اكتشاف مواهب افريقية بأسعار قليلة مقارنة بالمصريين ثم إعادة تسويقهم بعد الظهور فى الدورى المصرى وهو ما ينعش خزائن الأندية المصرية.

وضرب مسئولو الأهلى لاتحاد الكرة ، مثالا بصفقة أليو ديانج الذى تعاقد معه الأهلى مقابل مليون و100 ألف دولار فقط ، بينما كلفت صفقة حمدى فتحى لاعب الأهلى خزينة النادى ما يقرب من 30 مليون جنيه بعد تخفيض مطالب إنبى الذى كان يرغب فى الحصول على 40 مليون و3 لاعبين من الأهلى.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة البت فى اقتراح النادى الأهلى، لاسيما وأن هذه التجربة لم تحدث فى الدورى المصرى من قبل وتحتاج إلى دراسة من عدة نواحى سواء مع الأندية أو الأجهزة الفنية للمنتخبات وكذلك المدير الفنى لاتحاد الكرة الدكتور محمود سعد، قبل البت فيه.

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وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أجرى اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن تعليمات القيد فى الموسم الجديد، وكذلك مصير دورى مواليد 99 فى الموسم الجديد.

ورد مسئولو اتحاد الكرة على مدير الكرة بالأهلى، بأنهم لم يحسموا هذا الأمر حتى الآن، نظرا لانشغالهم بأزمة اللائحة الجديدة والانتخابات، موضحين أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دورى مواليد 99 حتى الآن.

واستطلع مسئولو الجبلاية رأى عبد الحفيظ فى هذا الملف، وقال مدير الكرة لأعضاء الجبلاية إنه فى حال استكمال الدورى هذا الموسم، وكذلك دوريات الناشئين، فمن الممكن إلغاؤه الموسم المقبل، بينما فى حال الغاء الدورى هذا الموسم وعدم استكماله فهذا يعنى القضاء على جيل 99 لأنهم توقفوا عن اللعب منذ توقف الدورى وبالتالى سيكون تسويقهم أمرا غاية فى الصعوبة.

وتسود حالة من الغموض حول مصير مسابقة 99 فى الموسم المقبل، حيث سيترتب عليها موقف اللاعبين مواليد 99 من القيد فى قوائم الأندية، سواء بقيدهم تحت السن ناشئين فى حال استمرار المسابقة، أو قيدهم ضمن القائمة مع باقى اللاعبين فى حال إلغاء المسابقة كما حدث فى مسابقة 97 الموسم الجارى.