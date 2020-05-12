شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض الشرط الجزائي في صفقة شراء طاهر محمد طاهر.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو النادي الأهلي من جهودهم لتحديد الصفقات التي سيبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من إدارة ناديه التعاقد مع مساك وظهير أيمن وجناح مهاجم، ويعد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب على رأس المطلوبين من قبل الجهاز الفني للأهلي، إلا أن هناك الشركة المسئولة عن اللاعب تشترط وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يسمح برحيله لأي نادي أوروبي في أوي وقت حال تلقيه عرض جيد.

وأكدت إدارة الأهلي أن فكرة وضع شرط جزائي في العقد غير مقبولة رافضين استثناء اللاعب في هذا الملف، مشددين على أنه في حالة تلقي اللاعب عرضاً خارجياً سيتم بحثه وفقاً لاحتياجات الفريق، ولن يتم الوقوف أمام مصلحة اللاعب حال عدم وجود تعارض مع مصلحة النادي، بحيث يتم استبدال الشرط الجزائي بكلمة شرف تمنح طاهر محمد طاهر الحق في خوض تجربة الاحتراف الأوربي وهو ما قامت به الإدارة الحمراء مع أكثر من لاعب من قبل سواء من أولاد النادي أو من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم ومنهم أحمد حجازي ورمضان صبحي وتريزيجيه.

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ويتمسك طاهر محمد طاهر بتكرار تجربة الاحتراف الخارجي في الوقت الذي يري اللاعب أن الأهلي هو بوابته لأكبر الأندية الأوربية خاصة وأنه لم يتلقى عروضاً جيدة منذ عودته للمقاولون العرب خاصة وأن الأخير لم يشارك في البطولات الافريقية مؤخراً.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق، وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلي مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل مطالب المقاولون المالية وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام المقبلة للبدء في إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبي "الأجنحة" في الدوري المصري خارج القلعة الحمراء .