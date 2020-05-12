شكرا لقرائتكم CITY CLUB تستخرج العضويات فى 5 أيام.. ومدة الإشتراك 50 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسابق شركة ستادات القابضة، الزمن كى تكون دائما عند حسن ظن الجمهور وتحقيق كل أحلامه بأسهل وأيسر الطرق، لذا سخرت كل إمكاناتها لتحقيق الهدف الأول والأساسى لأندية CITY CLUB، وهو أن يصبح لكل فرد عضوية فى ناديه المفضل بعد تحويل هذا النادى إلى تحفة إنشائية وإجتماعية وترفيهية بمعنى الكلمة، بما يضاهى أكبر وأشهر الأندية فى مصر والوطن العربى.

CITY CLUB فى سبيل تحقيق أهدافها وحرصا منها أن تكون دائما فى خدمة الجمهور، قررت أن يتم استخراج العضويات خلال 5 أيام بحد أقصى وتسليمها للأعضاء، كما قررت أن تكون مدة الاشتراك هى 50 عاما.. كما طرحت شركة استادات خدمة جديدة ولأول مرة، وهى خدمة "ترقية العضوية"، بمعنى أن تصبح العضوية شاملة كل أندية المدينة.

ويستطيع أعضاء أندية CITY CLUB الاشتراك فى فرع آخر بجانب الفرع الأساسى، بعد سداد 15% من إجمالى الاشتراك للفرع الآخر، بشرط أن يكون عنوان العضو المسجل فى البطاقة الشخصية فى نفس عنوان الفرع الأساسى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتجربة شركة "استادات القابضة" بإنشاء سلسلة أندية City Club فى 15 مدينة بمختلف محافظات مصر، قائلا، إن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية.

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وأكد الدكتور أشرف صبحى أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتى ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقياة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية.

وأوضح صبحى أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثمارى فى مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر فى إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية مثل" the club، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل city club “

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حزما من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تولى كل اهتماماتها بالاستثمارات فى جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة ذللت كل العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتى كلوب خاصة أنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية فى محافظات الأقاليم التى تحتاج لتلك الأندية بشدة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف فى دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسى الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.