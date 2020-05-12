شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: ترشيح الزمالك لمونديال الأندية أمر منطقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن ما تردد عن دراسة الكاف بترشيح الزمالك والوداد المغربي والترجي التونسي لتمثيل أفريقيا في مونديال الأندية 2021 بالصين، يعتبر أمر منطقي ، لأن فريق الزمالك هو بطل الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي، وكذلك بطل السوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي، وهي كلها أمور إيجابية تزيد من فرص الزمالك لأن يكون أحد اطراف المثلث الأفريقي في كأس العالم للاندية.

تصريحات فاروق جعفر توافقت مع الأنباء التي ترددت وفقا لتقارير إعلامية تونسية عن نية الاتحاد الافريقي في ترشيح نادى الترجى التونسى باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية والوداد المغربى صاحب المركز الثانى ضمن القائمة إلى جانب نادى الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كاس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 3 أندية أفريقية وستنقسم الأندية الـ24 إلى 8 مجموعات من 3 فرق يتأهل منها الأوائل فقط إلى ربع النهائى بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

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اما علي مستوي بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي فان الاتحاد الافريقي لم يحدد حتي الان موعدا للنهائي او مباريات الدور قبل النهائي التي تجمع الزمالك والرجاء المغربي والأهلي مع الوداد المغربي.

كما نفى الاتحاد الافريقى لكرة القدم، التقارير الصحفية التى تحدثت عن تغيير ملعب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، المقرر إقامته على ملعب دوالا فى الكاميرون، وفقا لتصريحات سابقة نقلها موقع "أحداث أنفو" المغربى، لعبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقى، قال فيها:" حتى هذه اللحظة ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون، بينما سيقام نهائي كأس الكونفدرالية، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط".

وعن مواعيد إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، رد باه قائلا:"سيتم إجراء هذا الدور خلال الصيف الحالى".