شكرا لقرائتكم اتحاد الريشة الطائرة يسلم اللجنة الأولمبية خطة المعسكرات استعداد لطوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن تسليمه خطة تتضمن 3 معسكرات خارجية للجنة الأولمبية فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو التي تم تاجيلها إلى يوليو 2021 ،حتى يكون اللاعبين جاهزون من خلال هذه الخطة لتحقيق الأهداف التي وضعها الاتحاد بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية التي عقدت اجتماعات مع جميع الاتحادات فى الفترة الماضية من أجل تجهيز برنامج إعداد للاعبين لمدة 12 شهر يكون كافي لتجهيز اللاعبين بعد استئناف النشاط الرياضى عقب الانتهاء من ازمة كورونا التي يعانى منها العالم في الفترة الحالية وتسببت في بإيقاف النشاط الرياضى بمصر على أن يتم مناقشة النشاط الخاص باللعبة في اجتماع الاتحاد الدولى المقبل المقرر انعقاده أون لاين فى شهر يوليو القادم بدلا من مايو الجارى والذى سيشهد التحدث فى كافة الأمور التى تخص المسابقات الدولية فى ظل هذا الوضع الراهن، و مناقشة السيناريوهات التى سيتم من خلالها عودة النشاط مرة أخرى .

و قال التهامى انه وضع خطة هذه المعسكرات بدراسة متأنية للأوضاع حاليا بعد تعليق النشاط فى الوقت الحالى و رغبة الاتحاد فى استكمال مشوار التأهل الى طوكيو ، لا سيما و أن الاتحاد الدولى للريشة الطائرة حدد أكتوبر المقبل لإقامة بطولة العالم للفرق، بدلًا من مايو الجارى، ومن المقرر إقامة البطولة فى العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" خلال الفترة من 3 وحتى 11 أكتوبر المقبل.

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وكان منتخبنا الوطنى للسيدات قد تأهل لهذه البطولة عقب فوزه ببطولة أفريقيا الأخيرة والتى أقيمت بالقاهرة فبراير الماضى على حساب منتخبات "جنوب أفريقيا - الجزائر - موريشيوس".

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى للسيدات كلًا من: ضحى هانى وهادية حسنى ونور يسرى وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

الريشة الطائرة يسلم الأولمبية خطة 3 معسكرات خارجية استعدادًا لطوكيو