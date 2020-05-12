شكرا لقرائتكم فيفا يوافق على انتخاب نائب رئيس اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب وأن يتم التصويت عليه مباشرة من جانب الجمعية العمومية، بعدما كان يتم حسم المنصب قبل ذلك بالإتفاق الودى داخل مجلس الجبلاية فى أول اجتماع بعد الانتخاب، ويتم وفقا لأحد المعايير التى يتوافق عليها الأعضاء سواء الأعلى فى عدد الأصوات، أو الأكبر سنا، أو الأقدم فى اتحاد الكرة.

وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وتمسكت ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.

من ناحية أخرى استفسر مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من اتحاد الكرة عن إمكانية إقامة جمعية عمومية عن طريق الفيديو كونفرانس لمناقشة تعديل اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى وأيضا البنود الخاصة بشروط انتخابات الجبلاية المقبلة والمقرر إقامتها فى أغسطس أو سبتمبر من العام الجارى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة.

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فيما أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، لإخطاره بقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات، وتضمن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية بأن اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بأن ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017، إلا أن فيفا تمسك بإقامة الانتخابات المقبلة فى موعدها ولمدة 4 سنوات وطلب اتحاد الكرة من اللجنة الاولمبية إرسال موقفها من الانتخابات والذى يؤكد أن الانتخابات تقام لمدة سنة واحدة وفقا لقانون الرياضة الرياضة حتى يتم إرساله إلى الفيفا.

على صعيد مختلف، جمدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، العقد الجديد الذى كان مقررا توقيعه مع شركة الملابس العالمية، حتى مونديال 2022 بعدما سافر وفد من الجبلاية يضم محمد فضل و أحمد عبد الله عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق، وتم الاتفاق على تفاصيل العقد وكان من المقرر توقيعه فى أبريل الماضى إلا أنه تم التأجيل بسبب توقف الطيران وعدم قدرة مندوبى الشركة على المجىء لمصر لتوقيع العقود فى مؤتمر صحفى موسع.

واستقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تجميد هذا العقد واستمرار العمل بمذكرة التفاهم التى وقعها هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق مع الشركة قبل حل الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد يتولى مهمة التوقيع لاسيما بعد تخفظ وزارة الرياضة علي مدة العقد الجديد بداعي أنه يتخطي مدة تعيين اللجنة الخماسية.