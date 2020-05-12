شكرا لقرائتكم "فيفا" يعقد جمعيته العمومية عبر تقنية الفيديو في سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الثلاثاء، انه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس) يوم 18 سبتمبر كحدث مباشر عبر الإنترت بسبب وباء فيروس كورونا. وكان مقررا أن يعقد الاجتماع الـ70 للجمعية العمومية هذا الشهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وذكر فيفا أنه وصل لاتفاق مبني على توصيات من مجموعة عمل فيروس كورونا التي أخذت في الاعتبار الوضع العام والقيود المفروضة على السفر.

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