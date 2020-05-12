بينهم أبو ريدة.. تعرف على المرشحين المتنافسين على رئاسة «الكاف»

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس اتحاد الكرة السابق، هاني أبو ريدة، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لخلافة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكانت وسائل إعلامية قد أفادت أن أبو ريدة يعتزم خوض الانتخابات المقبلة لـ "كاف" في عام 2021.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، في تقرير لها، إن هناك 6 أشخاص أعلنوا ترشحهم لمنافسة أحمد أحمد علي رئاسة كاف في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهر مارس 2021.

وأضافت أن الشخصيات الستة بدأت تستعد لحملة ترشحها، من خلال الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

Advertisements

وكشفت الصحيفة عن أسماء المرشحين لانتخابات الاتحاد الإفريقي، وهم: "التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، والكونغولي كونستون عوماري النائب الأول للاتحاد الإفريقي.

والثلاثي أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وأوجستان سانجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وجاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

والأخير هو هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد المصري السابق.

يشار إلى أن الملغاشي أحمد أحمد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عام 2017، خلفًا للكاميروني عيسى حياتو.