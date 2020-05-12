حكاوي رمضان.. بند في العقد للملهى الليلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"اللاعبون أصحاب المواهب الفذة مثل رونالدينيو.. مجانين أحيانا".. هكذا وصف جيروم ليروي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق والذي زامل الرازيلي رونالدينيو حينما كان الأخير ضمن صفوف النادي الباريسي.

لم يكن رونالدينيو لاعبا عاديا يمتلك فقط مهارة المراوغة بالكرة وتسجيل الأهداف، بل إن البعض اعتبره أمهر لاعب في التاريخ، وأفضل من وطأت قدماه ملاعب الساحرة المستديرة.

بدأ البرازيلي مسيرته في صفوف جيرميو، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع موسم 2001/2002 قضى في صفوفه موسمين ثم انضم إلى كتيبة برشلونة مع بداية موسم 2003/2004.

تألق رونالدينيو رفقة برشلونة وبزغ نجمه بشكل لافت للنظر، الأمر الذي ساعد على اكتسابه شعبية جارفة، وشهدت فترة تواجده في كامب نو تتويجه بجائزة الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا والدوري وكأس السوبر في إسبانيا.

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وبعد رحلة الخمس سنوات بقميص الفريق الكتالوني، انتقل رونالدينيو إلى صفوف ايه سي ميلان الايطالي استمر في صفوفه 3 مواسم حقق معهم بطولة الدوري الايطالي.

خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2010/2011 وعند انتقال رونالدينيو من ميلان إلى فلامينجو، اشترط البرازيلي على إدارة ناديه وضع بند "مجنون" ينص على منحه إجازة لمدة يومين من كل أسبوع من أجل السهر في الملاهي الليلية في حالة عدم وجود أي مباراة في نفس الموعد وهو ما وافقت عليه إدارة فلامينجو.

وساهم رونالدينيو مع فريقه البرازيلي بتسجيل 19 هدف وصنع 13 تمريرة حاسمة خلال 44 مباراة في مختلف البطولات قبل رحيله بعد الدخول في أزمات مع النادي.

ورحل رونالدينيو عن فريق فلامينجو بسبب كثرة فضائح اللاعب خلال السهرات التي كان يقضيها ليلًا بجانب حضوره للتدريبات في أكثر من مرة تحت تأثير الخمور، ليتناقل بين عدة أندية خلال الفترة بين يونيو 2012 وحتى إعلان اعتزاله في يناير 2018.