محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:
قال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، إن الموسم الكروي في تونس سيستأنف أوائل شهر أغسطس المقبل، على أن يبدأ الموسم الجديد في الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل.
وكان الدوري التونسي كحال معظم الدوريات في أنحاء العالم، قام بتعليق مبارياته بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19).
وفي تصريح لقناة الكأس القطرية نقلته صحيفة "الشروق التونسية" قال وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي إن عودة التدريبات ستتم يوم 24 مايو الجاري حسب الاتفاق مع السلطات التونسية.
كما أكد الجرئ أن البطولة المحلية ستستأنف نشاطها في الاسبوع الأول من شهر أغسطس، على أن تنتهي في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر القادم.
وأوضح رئيس الاتحاد التونسي أن 24 أكتوبر هو موعد بداية الموسم المقبل في تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تحدد موعدي عودة التدريبات واستئناف البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.