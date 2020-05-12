تونس تحدد موعدي عودة التدريبات واستئناف البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

قال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، إن الموسم الكروي في تونس سيستأنف أوائل شهر أغسطس المقبل، على أن يبدأ الموسم الجديد في الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل.

وكان الدوري التونسي كحال معظم الدوريات في أنحاء العالم، قام بتعليق مبارياته بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19).

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وفي تصريح لقناة الكأس القطرية نقلته صحيفة "الشروق التونسية" قال وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي إن عودة التدريبات ستتم يوم 24 مايو الجاري حسب الاتفاق مع السلطات التونسية.

كما أكد الجرئ أن البطولة المحلية ستستأنف نشاطها في الاسبوع الأول من شهر أغسطس، على أن تنتهي في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر القادم.

وأوضح رئيس الاتحاد التونسي أن 24 أكتوبر هو موعد بداية الموسم المقبل في تونس.