تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والإتحاد المصري للكاراتيه بطولة الجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية للكاراتيه (كاتا) عبر الإنترنت والتي ستكون ضمن فعاليات دوري القطاعات (القطاع الخامس) للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠. ولأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية والعربية تقام بطولة اون لاين حيث ستشارك عدد ثمانية جامعات مصرية هى الجامعة الامريكية والجامعة البريطانية والجامعة الالمانية والاكاديمية العربية وجامعة المستقبل ووزارة التعليم العالى وجامعة 6 اكتوبر وجامعة مصر للعلوم وجامعة مصر الدولية وجامعة اكتوبر للعلوم. ستشارك عدد ثمانية جامعات مصرية هى الجامعة الامريكية والجامعة البريطانية والجامعة الالمانية والاكاديمية العربية وجامعة المستقبل ووزارة التعليم العالى وجامعة 6 اكتوبر وجامعة مصر للعلوم وجامعة مصر الدولية وجامعة اكتوبر للعلوم. وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، وتحت إشراف الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات. العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، وتحت إشراف الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات. وتأتي البطولة ضمن أنشطة مبادرة مراعاة مسافات التباعد الإجتماعي وتحت عنوان " خليك في بيتك ومتوقفش رياضة أزمة وهتعدي وإحنا قد التحدي الجامعه فيها رياضة " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطولة أون لاين بين ٨ جامعات خاصة في الكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.