مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ينعى وفاة والد البطل الأوليمبي إبراهيم صبري

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، وفاة والد البطل الأولمبي إبراهيم صبري، لاعب منتخبمصر الوطني للقوس والسهم، الذي وافته المنية اليوم خلال وجوده في المملكة العربية السعودية.
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للبطل الأولمبي إبراهيم صبري بخالص التعازي، متمنيًا للأسرة الصبر والسلوان، وأن يتفقد المولى عز وجل الفقيد برحمته الواسعة.
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