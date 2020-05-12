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مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ينعى وفاة والد البطل الأوليمبي إبراهيم صبري

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 نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، وفاة والد البطل الأولمبي إبراهيم صبري، لاعب منتخب

مصر الوطني للقوس والسهم، الذي وافته المنية اليوم خلال وجوده في المملكة العربية .

 تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للبطل الأولمبي إبراهيم صبري بخالص التعازي، متمنيًا للأسرة الصبر والسلوان، وأن يتفقد المولى عز وجل الفقيد برحمته الواسعة.

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