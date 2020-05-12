مدرب الأهلي السابق : اللاعب المصري الأفضل في إفريقيا

أشاد جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق ومنتخب فنزويلا الحالي، باللاعبين المصريين مؤكدًا أنهم الأفضل في القارة الإفريقية.

وقال بيسيرو في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب المصري الأفضل في قارة إفريقيا مشيرًا أن اللاعبين المصريين

يمتلكون مهارات فنية عالية.

وواصل مدرب الأهلي السابق " من وجهة نظري فإن الأهلي يمتلك لاعبين قادرين على اللعب في الدوريات الأوروبية".