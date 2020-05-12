خالد الغندور: كارتيرون سيجدد عقده مع الزمالك بعد أزمة كورونا

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في تجديد تعاقده مع الزمالك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
قال الغندور خلال برنامجه بقناةنادي الزمالك، إن كارتيرون يرغب في الاستمرار مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه ينتظر انتهاء أزمة كورونا للجلوس مع مجلس إدارة الزمالك لتجديد تعاقده.
ونفى الغندور الشائعات المنتشرة في الفترة الأخيرة حول رحيل ثنائي الزمالك الأجنبي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، مؤكدًا أن الثنائي مستمران مع الزمالك في الفترة المقبلة.
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