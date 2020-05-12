رابطة الدوري الألماني تدعو الأندية لمناقشة تعديلات الفيفا

وجهت رابطة الدوري الألماني الدعوة للأندية لعقد اجتماع هاما الخميس المقبل قبيل استئناف الدوري.

ومن المقرر ان يتم خلال الاجتماع التصويت

على قبول اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد التغييرات خلال المباراة من 3 إلى 5 تغييرات .

ويستعد الدوري الألماني لاستكمال الموسم السبت المقبل بمباريات بدون جمهور بعد فترة توقف استمرت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا .