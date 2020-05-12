خالد الغندور: الزمالك سيدعم هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك سيدعم المهندس هاني أبوريدة في حال ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وعلل الغندور في تصريحات تلفزيونية، الدافع وراء دعم الزمالك لهاني أبوريدة في حال ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة، مشيرًا

إلى أن أبو ريدة ساعد الزمالك في الحصول على أكثر من 7 ملايين جنيه مستحقات قديمة للزمالك، كما بذل جهدًا كبيرًا في سفر الفريق الأول بالزمالك إلى قطر للمشاركة في السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

يذكر أن هاني أبو ريدة كان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قبل حل المجلس على خلفية الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2019 الذي أقيم بمصر.

كانت تقارير أشارت إلى احتمال إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبل في شهر سبتمبر المقبل.