خالد الغندور: الزمالك توج ببطولات بعد رحيل جروس عن الفريق

أعرب خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن تمنياته بالتوفيق للسويسري كرستيان جروس مدرب الزمالك السابق بعد ما أعلن الأخير اعتزاله رسميًا مجال التدريب. ما أعلن الأخير اعتزاله رسميًا مجال التدريب. قال الغندور في تصريحات تليفزيونية، "أتمنى التوفيق لكرستيان جروس مدرب الزمالك السابق بعد إعلانه اعتزال مجال التدريب". إعلانه اعتزال مجال التدريب". وأضاف الغندور "جماهير الزمالك لن تنسى جروس لأنه قاد القلعة البيضاء للتتويج ببطولتين". وواصل لاعب الزمالك السابق، "بعد رحيل جروس استطاع الزمالك التتويج بأكثر من بطولة".

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