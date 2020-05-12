تأجيل كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تأجيل بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس فيروس كورونا كان مقررًا أن تنطلق البطولة في دولة دولة ليتوانيا خلال الفترة من ١٢ سبتمبر وحتى ٣ أكتوبر المقبل. وحتى ٣ أكتوبر المقبل. كانت دولة ليتوانيا فازت بتنظيم كأس العالم لكرة القدم للصالات 2020 بناءً على الاجتماع المنعقد للمكتب التنفيذى للفيفا برواندا متفوقة على دول اليابان وإيران ونيوزيلندا.

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