الرياضة تعلن انتهاء مسابقة إيجى تلاتنس EGY Talents

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من مسابقة "إيجى تلاتنس - EGY Talents" للشباب والأطفال، التي انطلقت فعالياتها مارس الماضى ضمن أنشطة الوزارة التي تنفذ اون لاين لإكتشاف المواهب في كافة المجالات مثال "الرسم ،فن الطهي ، الغناء ،مهارات رياضية فردية ، تمثيل ، وعدد من المجالات الاخرى".

أضافت الوزارة في بيان لها أن ذلك ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإطلاق حزمة من الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية اون لاين عن طريق بوابة مصر للشباب والرياضة، بما يتماشي مع الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها وزارة الشباب والرياضة، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الشأن قالت نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الاطفال على الاشتراك فيها من خلال

وسائل الاتصال الاجتماعي حتى تكون فرصة مناسبة لهم لإكتشاف مواهبهم المختلفة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية أن المسابقة تمر بمرحلتين، المرحلة الاولى تقدموا خلالها بأعمالهم عن طريق الموقع الخاص بالمسابقة منذ بداية الاعلان عنها، والمرحلة التانية يتم فيها اختيار افضل المتسابقين من خلال لجنة تحكيم مختصة لتحكيم الاعمال المقدمة واختيار وتقييم افضل الاعمال وعرضها علي الصفحة الرسمية "فيسبوك - انستجرام" للتصويت عليها من الجمهور مباشرة، مشيرة إلى أن تقييم اللجنة هو الذي سيحدد ال٣ فائزين.

من جانب اخر أكدت مني رجب المسئول الفني عن المسابقة، أنه تم تنفيذ اول مسابقة في فني الطهي للاطفال وحققت نجاح كبير

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منذ انطلاقها مارس الماضي وحصل الفائز بالمركز الاول على جائزة مالية وعقد عمل لتقديم برنامج لمدة مواسم كامل بأحد القنوات المتخصصة.

و أضافت أن الوزارة تنفذ حاليا مسابقة" فوازير رمضان" بواقع 10 فوازير ل 10 فائزين، ويتم اختيار الفائز عن طريق القرعة التي تسحب مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأشارت رجب إلي أن الوزارة تعاونت مع عدد من الهيئات لدعم المسابقة مثل مسرح كايرو شو حيث اقام معرضا كبيرا للنجم يحيى الفخراني بالاعمال المقدمة للمسابقة ايجي تلانت للفنون التشكيلية بالاضافة لمشاركة احد القنوات المتخصصة، والتي دعمت الفائز في مسابقة الطبخ بتقديم برنامج خاص به للمدة موسم كامل.

يذكر ان وزارة الرياضة قد نظمت من قبل ايجي تلانت للكبار من 18 الي 40 سنة، وحققت نجاح وانتشار واسع وبدعم كبير من نجم الفن مثل الفنان الكبير يحيى الفخراني والمطرب تامر حسني والمطربة انغام والموسيقار هاني مهنا والمايسترو امير عبدالمجيد والمخرج سعد هنداوى والدكتورة غادة جباره نائب رئيس اكاديمية الفنون.