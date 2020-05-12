تيبو كورتوا يوضح تصريحه بشأن رفضه تتويج برشلونة بالدوري الإسباني

قال البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، إن تصريحاته بشأن رفضه تتويج برشلونة بالدوري الإسباني في حال إلغاء المسابقة، لا تعنى رغبته في منح اللقب إلى فريقه ريال مدريد.

وكان كورتوا صرح في الأيام الماضية أن اعتبار برشلونة بطلًا

للدوري الإسباني سيكون ظلمًا كبيرًا لريال مدريد.

وأكد كوروتوا في تصريحات للتليفزيون الإسباني، أنه لم يطلب تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني مشيرًا أن المسابقة يجب أن تكتمل نظرًا للفارق القليل بين الغريمين الإسبانيين.

Advertisements

وشدد الحارس البلجيكي أنه لم يطالب بتتويج ريال مدريد باللقب الإسباني في حال إلغاء، مشيرًا أن المسابقة يجب أن تستكمل لحسم الفائز باللقب أو إلغائها بدون إعلان فائز لعدم الدخول في أزمات كبيرة.

وأضاف حارس ريال مدريد أنه يرى أن فريقه قادر على حسم اللقب في حال استكمال المسابقة بالرغم من فارق النقطتين لصالح برشلونة.