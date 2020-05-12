رياضة | اسلام عيسى يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر اسلام عيسى يدخل دائرة اهتمامات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولوا النادي الأهلي سبل ضم إسلام عيسى لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الأهلي يخطط لضم إسلام عيسى

وتحدثت تقارير صحافية مساء اليوم الثلاثاء عن دخول مسئولي النادي الأهلي في مفاوضات لضم إسلام عيسى لاعب فريق بيراميدز إلى النادي الأهلي مع بداية الموسم المقبل.

Advertisements

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي أن هناك مفاوضات شفوية بين الطرفين لضم عيسى إلى الأهلي مقابل انتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.

وأوضح المصدر أن مسئولي الكرة بالنادي يريدون تدعيم مركز "الجناح" تحسبًا لعدم التعاقد مع الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز أو عودة رمضان صبحي إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن إسلام عيسى كان انتقل لصفوف بيراميدز قادمًا من المصري البورسعيدي الصيف الماضي، وشارك مع الفريق في 62 مباراة أحرز خلالهم 12 هدفًا وصنع 9 آخرين.