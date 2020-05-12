رياضة | تيانجين الصيني يعلن إفلاسه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تيانجين الصيني يعلن إفلاسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن نادي تيانجين الصيني الشهير أعلن إفلاسه بعد أن تدهور به الحال في الفترة الأخيرة.

ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية، أن النادي الصيني الذي سبق له التعاقد مع الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب الفريق، كذلك لعب له كل من المهاجم البرازيلي أليكساندر باتو والبلجيكي إكسل فيستل، أشهر إفلاسه وانسحابه من الساحة.

وكان تيانجين الذي تأسس في منجوليا باسم هوهوت بينهاي عام 2006، عانى من عدم قدرته على تحمل تكاليفه منذ إلقاء القبض على مالكه السابق شو بونوي والحكم عليه بالسجن بعد ذلك، حيث أنهى الفريق الدوري الصيني في المركز الثاني من القاع العام الماضي.

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وأضافت: "فريق شينزين الذي هبط للدرجة الثانية، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير، سيعود مجدداً للدوري الممتاز ليشارك بدلا من تينهاي في موسم عام 2020، الذي تأجل انطلاقه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة بيانا عن النادي ذكر فيه: "نظراً للوضع المالي الذي لا يمكن تحمله لم يعد النادي قادراً على القيام بأموره الطبيعية، بعد فترة من التفكير المدروس.. لم يعد لدينا خيار سوى تفكيك النادي".

وكان من المقرر انطلاق مسابقة الدوري الصيني في فبراير الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس الاتحاد الصيني لكرة القدم عدة خطط لاستئناف الموسم، في انتظار موافقة وزارة الرياضة الصينية لاستئناف النشاط الرياضي الاحترافي.