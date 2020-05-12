رياضة | نيوكاسل يقترب من ضم جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يقترب من ضم جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع جاريث بيل جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل بيع المحتمل إلى صندوق الاستثمار السعودى العام.

وكشفت مجلة "فور فور تو" عن أن نيوكاسل يونايتد أبدى استعداده لدفع 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع الويلزى جاريث بيل جناح ريال مدريد.

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وذكرت الصحيفة أن النادى مستعد أيضًا لمنح بيل نفس الراتب الذى يتقاضاه فى ريال مدريد والمُقدر 15 مليون يورو.

وتابعت إن الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو أقوى المرشحين لتولى تدريب نيوكاسل يونايتد فى مشروعه الجديد، وهو ما قد يكون دافعاً لموافقة جاريث بيل على الإنتقال إلى الماكبايس.