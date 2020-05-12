رياضة | لاتسيو يخطط لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر لاتسيو يخطط لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي لاتسيو الإيطالي سباق التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

واقترب راكيتيتش من الرحيل عن برشلونة بنهاية هذا الموسم، في ظل ابتعاده عن المشاركة أساسيًا، وتبقي موسم واحد في عقده.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد دخل لاتسيو ضمن الأندية المهتمة بضم راكيتيتش في نهاية هذا الموسم.

وأشارت إلى أن مسؤولي نادي العاصمة الإيطالية تواصلوا مع ممثلي راكيتيتش لبحث إمكانية التعاقد معه لثلاثة مواسم.

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واقترب لاتسيو من التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لذا يرغب في التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات، من أجل الظهور بشكل يليق بالنادي في البطولة الأوروبية.

ولا يرغب راكيتيتش في مغادرة إسبانيا، حيث يفضل الاستمرار مع برشلونة لنهاية عقده، لكن مع اقتراب التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، قد يضطر للرحيل.

ويسعى برشلونة للحصول على 20 مليون يورو من وراء بيع راكيتيتش، وهو ما يصعب مهمة ناديه السابق إشبيلية في استعادته.

ويدرك لاتسيو أن لاعبه الصربي ميلينكوفيتش سافيتش على رادار العديد من الأندية الأوروبية، لذلك سيكون لديه المال الكافي لإحضار راكيتيتش.

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