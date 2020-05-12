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رياضة | الإسماعيلي يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الموسم الكروي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الموسم الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الإسماعيلي عن رفضه استكمال بطولة الممتاز على خلفية انتشار المستجد.

 

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي في تصريحات لبرنامج (زملكاوي) عبر فضائية الزمالك الرسمية:" نرغب في إلغاء الموسم الكروي وبداية موسم جديد بعد فترة التوقف الطويلة".

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وعن أنباء عودة ثنائي الزمالك للإسماعيلي، قال المنياوي: "لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة وجميع ما تردد من أنباء بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".

 

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن مجلس إدارة الإسماعيلي كان قد أبدى رفضه لعودة الدوري المصري الممتاز نظرًا لتفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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