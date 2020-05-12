رياضة | صراع بين برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي على نجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي على نجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن يسعى كلام من برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي للحصول على خدمات كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية.

قدم النجم الفرنسي كومان مستوى رائع في ملعب أليانز أرينا ، ساهم بـ 30 هدفًا و 33 تمريرة حاسمة من 147 مباراة في جميع المسابقات منذ عام 2015 .

Advertisements

ومع ذلك ، مع احتمال أن يجلب بايرن ليروي ساني من مانشستر سيتي في وقت ما في المستقبل ، فقد أدى ذلك إلى الغموض بشأن مستقبل كومان.

وفقًا لـ Sky In Germany ، يفكر كل من برشلونة وريال ومدينة في تقديم عرض لشراء كومان البالغ من العمر 23 عامًا.

يذذكر أن الفرنسي كومان لديه أكثر من ثلاث سنوات في عقده مع فريق بايرن ميونيخ الألماني.