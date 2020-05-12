رياضة | فيراري يكشف عن رحيل فيتيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر فيراري يكشف عن رحيل فيتيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فيراري، المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات أن السائق سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، سيرحل في نهاية موسم 2020.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري في بيان "هذا القرار تم اتخاذه بالاشتراك بين أنفسنا وسيباستيان، وهو قرار يشعر الطرفان أنه في مصلحتيهما".

وانضم فيتل إلى فيراري في 2015 بعد الفوز بجميع ألقابه مع ريد بول، وكان يحلم بالسير على خطى بطل طفولته مايكل شوماخر الذي نال خمسة من سبعة ألقاب له في البطولة مع فيراري.

وستتعلق الأسئلة الحالية بما سيفعله السائق البالغ عمره 32 عاما، وإذا ما كان سيستمر في هذه الرياضة في ظل تأجيل انطلاق الموسم الجاري بسبب جائحة كورونا.

وأكد فيتل "أنا والفريق أدركنا أنه لا توجد رغبة مشتركة في البقاء معا لما بعد نهاية هذا الموسم".

وأضاف "الأسباب المالية لم تكن وراء هذا القرار المشترك، هذه ليست طريقة تفكيري عند اتخاذ قرارات حاسمة ولن تكون أبدا".

وتابع "ما يحدث في الأشهر القليلة الأخيرة جعل الكثير منّا يفكر في الأولويات الحقيقية في الحياة".

وأوضح فيتل إنه سيحصل على بعض الوقت "للتفكير في الأمور التي تستحق بالفعل عندما يتعلق الأمر بمستقبله".

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وذكرت تقارير إعلامية، والتي أعلنت قرار الانفصال مساء يوم الإثنين، أن فيتل رفض بنود العقد المقدم من فيراري.

وكتبت صحيفة (جازيتا ديلو سبورت) مؤخرا أن فيتل، الذي فاز في 14 سباقا مع فيراري وهو ثالث أنجح سائق في تاريخ الفريق، تلقى عرضا لتمديد التعاقد لمدة عام واحد مع خفض راتبه.

وأبلغ فيتل الصحفيين الشهر الماضي أنه ربما يحصل على عقد جديد قبل انطلاق الموسم، الذي تأجلت بدايته بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار فيراري في وقت سابق أيضا إن السائق الألماني هو الخيار الأول لمزاملة شارل لوكلير.

وأكد بينوتو أنه لا يوجد سبب واحد فقط وراء هذا القرار "بصرف النظر عن الاعتقاد العام والشعور الودي بأنه حان الوقت لانفصال الطرفين من أجل وصول كل طرف إلى مصلحته".

ويمتد عقد لوكلير، الفائز بسباقين في الموسم الماضي والبالغ عمره 22 عاما، حتى 2024 ويُنظر إليه على أنه مستقبل فيراري والأقرب للحصول على أول لقب للفريق منذ كيمي رايكونن في 2007.

وتفوق السائق القادم من موناكو على فيتل في موسمه الأول في فيراري العام الماضي، وأنهى الموسم أمامه في الترتيب كما تفوق عليه في عدد مرات مركز أول المنطلقين والصعود للمنصات والانتصارات.

وذكرت وسائل إعلام أن الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق رينو والإسباني كارلوس ساينز سائق مكلارين، هما أقرب المرشحين لتعويض فيتل.

وارتبط اسم لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات بفيراري لكنه ألمح أكثر من مرة إلى أنه ينوي البقاء مع مرسيدس.