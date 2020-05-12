رياضة | الأهلي: علي معلول لن يرحل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي: علي معلول لن يرحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الأخيرة منافسة قوية بين العديد من أندية الدوري السعودي الممتاز للتعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "الصريح" التونسية أن هناك ثلاثة أندية سعودية تتنافس على التعاقد مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في الصيف القادم.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الأندية الثلاثة التي ترغب في ضم معلول ولكنها أكدت أنها قدمت عروض مغرية لضم اللاعب.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النادي الأهلي لن يوافق نهائيا على فكرة رحيل علي معلول في نهاية الموسم الجاري مهما كانت العروض ضخمة.