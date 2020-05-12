رياضة | نجم مانشستر سيتي يحذر من عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يحذر من عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يخشى استئناف الدوري الإنجليزي مؤكدًا أنه ما لم يتم ضمان سلامة اللاعبين والموظفين والمسؤولين، فإنه ليس مرتاحًا للعب.

وقال ستيرلينج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "اللحظة التي نعود فيها، يجب لا بد أن يكون الوضع فيها آمنا على الجميع، بمن فيهم الطاقم الطبي والحكام".

وأضاف: "لا أعرف كيف سيحدث ذلك، لكني أشعر أنه بمجرد أن يتم تأمين هذا الجانب من سلامة الأشخاص واللاعبين سيكون الوقت المناسب للعودة، ولكن حتى ذلك الوقت، كيف يمكنني أن أقول إنني لست خائفًا؟ أنا متحفظ وأفكر في أسوأ نتيجة يمكن أن تكون".

Advertisements

وأتم: "في الوقت نفسه أتطلع إلى ذلك، وأريد حقًا العودة، ولكن آمل أن يكون كل شيء على ما يرام عندما نعود".

ومنح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أمس، رابطة الدوري الإنجليزي، الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات خلف أبواب مغلقة، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.