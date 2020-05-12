رياضة | بيسيرو: محمد صلاح ظاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بيسيرو: محمد صلاح ظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المدير الفني الأسبق للأهلي جوزيه بيسيرو، بالنجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

وخلال قناة أون تايم سبورتس 2 قال بيسيرو: "محمد صلاح يمتلك موهبة كبيرة فهو يعتبر ظاهرة، أنا معجب به، علاقته مع كرة القدم رائعة جدا ".

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وتابع بيسيرو: " محمد صلاح لديه إمكانيات فنية يجيد استغلالها، فهو كالفنان الذي يعزف موسيقى، وأثبت أنه من أفضل لاعبي العالم".

وأكد: " صلاح قيمة كبيرة للكرة المصرية، ما حققه يعني أن مصر لديها إمكانيات عالية ولاعبين يمكنهم الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وبالطبع ليس سهلا أن يكونوا بمستوى صلاح"

وعن فشل تجربة صلاح مع تشيلسي، قائلا "أي لاعب كرة قدم له لحظة تطور ومحمدصلاح وصل لأفضل مستوى في المواسم الأخيرة.