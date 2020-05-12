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رياضة | بيسيرو: محمد صلاح ظاهرة

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بيسيرو: محمد صلاح ظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المدير الفني الأسبق للأهلي جوزيه بيسيرو، بالنجم المصري محمد صلاح، جناح الإنجليزي.

وخلال قناة أون تايم سبورتس 2 قال بيسيرو: "محمد صلاح يمتلك موهبة كبيرة فهو يعتبر ظاهرة، أنا معجب به، علاقته مع كرة القدم رائعة جدا ".

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وتابع بيسيرو:  " محمد صلاح لديه إمكانيات فنية يجيد استغلالها، فهو كالفنان الذي يعزف موسيقى، وأثبت أنه من أفضل لاعبي العالم".

وأكد: " صلاح قيمة كبيرة للكرة المصرية، ما حققه يعني أن مصر لديها إمكانيات عالية ولاعبين يمكنهم الاحتراف في ، وبالطبع ليس سهلا أن يكونوا بمستوى صلاح"

وعن فشل تجربة صلاح مع ، قائلا "أي لاعب كرة قدم له لحظة تطور ومحمدصلاح وصل لأفضل مستوى في المواسم الأخيرة.

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