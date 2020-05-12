رياضة | العروبة الإماراتي يطيح بمدربه والمحترفين الأجانب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر العروبة الإماراتي يطيح بمدربه والمحترفين الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغنى مجلس إدارة نادي العروبة المنافس بدوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم عن مدربه واثنين من محترفيه الأجانب.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية اليوم الإثنين، فإن العروبة قرر تسريح الجهاز الفني الذي يقوده المغربي إبراهيم بفود بجانب الثنائي الفرنسي هاري كريستوفر وجان فيليب مندي.

وبدأ العروبة في البحث عن محترفين أجانب جدد وتردد أن قائمة المرشحين للانضمام إلى النادي تضم البرازيلي رودريغو مهاجم دبا الحصن الذي انتهى عقده مع فريقه الشهر الماضي

وكلف العروبة لجنة التعاقدات بالنادي للتوقيع مع جهاز فني جديد، إلى جانب التفاوض مع عدد من اللاعبين المواطنين الذين انتهت عقودهم خلال الشهر الجاري لتجديد عقودهم للموسم المقبل، مع البحث عن لاعبين مواطنين ومقيمين مميزين لسد العجز في بعض المراكز بالفريق وكذلك التعاقد مع لاعبين أجانب.