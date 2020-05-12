الامارات | صحيفة صربية تفضح لاعب ريال مدريد بسبب طريقة إصابته

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صربية تفضح لاعب ريال مدريد بسبب طريقة إصابته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجرت إحدى الصحف الصربية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول السبب الحقيقي وراء إصابة مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش، خلال فترة العزل المنزلي. وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، وفقاً لمعلومات من صحيفة "كورير" الصربية، أن يوفيتش تعرض لكسر في قدمه اليمني، إثر سقوطه من جدار بمنزله في العاصمة الصربية بلغراد، وليس بسبب خوضه تدريبات في مدريد، كما أشارت بعض وسائل الإعلام في فترة سابقة.

وسافر يوفيتش إلى صربيا في 12 مارس الماضي، لقضاء فترة العزل الصحي رفقة عائلته، وعاد إلى العاصمة الإسبانية في 4 مايو، تمهيداً لاستئناف التدريبات مع الفريق "الملكي".

وأكدت الصحيفة الصربية خبر إصابة يوفيتش في منزله ببلغراد، بناءاً على تصريحات حصلت عليها من مصدر قريب من عائلة لاعب ريال مدريد، حيث قال المصدر الذي رفض ذكر هويته: ‘أصيب يوفيتش بالفعل، سقط من على الحائط، ولا أعرف كيف أشرح ذلك، ولا أفهم كيف حدث، ولكن الأمر حدث من قبيل الصدفة".

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