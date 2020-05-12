سيميدو وفيدال لا يكفيان إنتر ميلان للاستغناء عن لاوتارو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

بات موقف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز غامضاً بشأن انتقاله إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فقط، بعدما تعقدت المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي. رغم تأكيدات وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة اقترب من ضم اللاعب الأرجنتيني، إلا أنه يبدو أن لاوتارو سيكون محور أحاديث وسائل الإعلام، ومجال للشد والجذب بين الناديين. وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها كرة القدم العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يسعى برشلونة إلى كسب خدمات هداف إنتر ميلان، بأقل مقابل مادي من الممكن أن تدفعه إدارة النادي الإسباني. ويأمل "البلوغرانا" أن تتضمن الصفقة رحيل بعض اللاعبين الذيم لم يعد لهم مكان في تشكيلة المدرب كيكي سيتين. وحسب وسائل إعلام إيطالية آخر محاولات برشلونة لإقناع إنتر ميلان، هي عرض خدمات التشيلي أرتورو فيدال والبرتغالي نيلسون سيميدو إضافة إلى مقابل مادي يبلغ 70 مليون يورو، ولكن إدارة "النيراتزوري" رفضت العرض الضخم الذي تقدم به النادي الكاتالوني. ويسعى إنتر ميلان إلى الاستفادة المادية القصوى من بيعه الهداف الأرجنتيني، حيث يوجد شرط جزائي في عقد لاوتارو يحق من خلاله الرحيل مقابل 11 مليون يورو. وفي الوقت الذي قطع البرسا شوطاً كبيراً في المفاوضات مع لاوتاور بشأن الاتفاق على التفاصيل المادية الخاصة به، حيث سيحصل اللاعب الأرجنتيني على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، ولكن في الوقت نفسه، يظل عائق الوصول إلى صيغة اتفاق مع إنتر ميلان هو أكبر ما يؤرق إدارة النادي الإسباني في الفترة المقبلة.

