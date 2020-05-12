كيف تعرض يوفيتش للإصابة خلال حجره المنزلي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني منذ عدة أيام عن تعرض مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش إلى إصابة في قدمه اليمنى، وتُشير كافة الدلائل إلى أن اللاعب سيغيب عن المشاركة في تدريبات فريقه لمدة شهرين. ونشرت صحيفة كورير الصربية اليوم الإثنين، ونقلته آس، خبراً أكدت فيه أن يوفيتش تعرض لكسر في قدمه اليمنى إثر سقوطه من جدار بمنزله في بلغرد، وليس وهو يتدرب في مدريد كما أشارت بعض وسائل الإعلام. وكان قد غادر يوفيتش العاصمة الإسبانية في 12 مارس (آذار) الماضي، لقضاء فترة العزل الصحي رفقة عائلته، وعاد اللاعب مرة أخرى إلى مدريد في الرابع من الشهر الجاري تمهيداً لاستئناف التدريبات بمدينة فالديبيباس الرياضية. وقبل 3 أيام فقط من استئناف التدريبات أعلن النادي عن إصابة اللاعب بكسر في قدمه اليمنى. واستدلت الصحيفة الصربية على تلك الأنباء بتصريحات حصلت عليها من أحد المصادر القريبة من اللاعب، وجاء على لسان هذا المصدر: "كان يوفيتش متأذي حقاً، لقد سقط من على جدار، ولست أدري كيف يمكنني أن أشرح الأمر لك، ولا أفهم حقاً كيف حدث ذلك، ولكن الأمر حدث من قبيل الصدفة". وكان قد أجرى ميلان يوفيتش، والد لوكا، مقابلة مع الصحيفة نفسها منذ عدة أيام أكد خلالها أن نجله تعرض للإصابة في بلغراد، ولكنه أشار إلى أنه أُصيب وهو يتدرب وليس إثر سقوطه من على أحد جدران منزله. وجاء في تصريحات ميلان: "نجلي محبط وخائف، الأمر مخيف، فاجأنا هذا الخبر، لم نكن نتوقع ذلك، كان يتدرب في منزله ببلغراد وفقاً لبرنامج التدريبات الذي وضعه النادي له، وأثناء التدريب أحس بألم كبير، من كان يعلم أن الأمر سيكون بالغ الخطورة". وبالرغم من النبأ الصادر عن تلك الصحيفة الصربية، إلا أن هناك مصادر أخرى قريبة من لوكا أكدت أن اللاعب أصيب بهذا الكسر الخميس الماضي، وهو يتدرب بمنزله في مدريد.

