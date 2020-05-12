زيدان لا يستطيع التخلص من بيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن مهاجم ريال مدريد، غاريث بيل، مستعد لإحباط خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في الميركاتو الصيفي المقبل. سيكون ريال مدريد على استعداد لفتح الباب أمام بيل لمغادرة ملعب سانتياغو برنابيو في الصيف المقبل، حيث يخطط الفريق "الملكي" بالفعل الانفصال عن اللاعب الويلزي بسبب أزمة فيروس كورونا، التي ستؤثر على اقتصاد النادي، حيث يتقاضى بيل أعلى راتب من بين اللاعبين في الفريق، ولديه عقد حتى عام 2022. وارتبط بيل بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مع اقتراب صندوق الاستثمار العام السعودي من الاستحواذ على النادي، كما تم ربطه بإنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه نجم ريال مدريد السابق ديفيد بيكهام. ومع ذلك، كشف موقع أوك دياريو الإسباني، أن زين الدين زيدان قد يواجه صعوبة في التخلص من بيل في الميركاتو الصيفي المقبل. وأوضح الموقع أن الجناح الويلزي سيفعل كل شيء للبقاء في ريال مدريد لأطول فترة ممكنة حتى عام 2022، وهو تاريخ انتهاء عقده، ليغادر النادي مجاناً.

