إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان انتظارا لاستئناف الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

سافر زلاتان إبراهيموفيتش نجم اي سي ميلان إلى مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الاثنين بعد عدة أسابيع قضاها في السويد بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.



وينتظر إبراهيموفيتش /38 عاما/ المشاركةفي تدريبات فريقه ميلان الإيطالي حيث سيسمح لفرق الدوري الإيطالي بالتدريب على مجموعات صغيرة من اللاعبين بداية من يوم الاثنين المقبل.

ولكن قرار استئناف فعاليات الموسم الكروي الحالي في إيطاليا وموعد استئناف المسابقات سيتخذ في نهاية مايو الحالي.

وحافظ إبر اهيموفيتش على لياقته خلال الأسابيع القليلة الماضية التي قضاها في ستوكهولم حيث تدرب اللاعب المخضرم على ملاعب فريق هاماربي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بالسويد.

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وكان إبراهيموفيتش بدأ مسيرة احترافه في مالمو السويدي لكنه يمتلك 25 بالمئة من أسهم نادي هاماربي.

وكان إبراهيموفيتش غادر ميلانو إلى السويد في منتصف آذار/مارس الماضي بعد توقف جميع المسابقات في إيطاليا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي السويد ، تبدو الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا" أقل من نظيرتها في إيطاليا نظرا لتباطؤ انتشار العدوى بهذا الوباء في السويد.

وانتقل إبراهيموفيتش صاحب المسيرة الكروية الحافلة إلى ميلان في بداية العام الحالي بعد فترة متميزة قضاها مع لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي ووقع على عقد حتى نهاية الموسم الحالي.