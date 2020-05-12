شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك عن اعتزال جروس التدريب: رجع الزمالك للأمجاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، عن حبه وتقديره، لكريستيان جروس المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، والذي اعتزل عالم التدريب مؤخراً.

وكتب عيد عبر حسابه الشخصي على تويتر: الحقيقة من الموسم قبل الي فات اخر ماتش في الدوري شخصية الزمالك رجعت في الديربي وبعدها فوز بالكاس جالنا بقي راجل عظيم ومدرب كبير زودها مع كورة حلوة وروح عالية وتنظيم وجاب بطولة قارية ورجعنا تاني للامجاد.

واستطرد نجم الزمالك السابق: جروس خد قلبي وهو ماشي صعب جمهور الزمالك يتعلق باي حد بحبك يا عراب.

أحمد عيد عبد الملك

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، ختام مسيرته مع التدريب، حيث كانت أخر محطاته التدريبية مع فريق أهلى جدة السعودي.

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وفقا لشبكة " srf sport" السويسرية، فإن كريستيان جروس، صاحب الـ65 عاما، أعلن نهاية مشواره التدريبى، بعد مسيرة حافلة مع كرة القدم سواء لاعبا أو مدربا، استمرت لأكثر من 48 عاما.

ونجح جروس فى التتويج مع نادى الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية، للمرة الأولى فى تاريخه، على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بجانب تتويجه بلقب السوبر المصرى السعودي.

وتولى المدرب السويسرى، العديد من الأندية الشهيرة فى أوروبا، أبرزها فريق توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى شتوتجارت الألمانى، جراسهوبر، بازل ويانج بويز السويسريين، كما قاد فرق أهلى جدة السعودى فى 3 مناسبات.

كما نجح جروس فى التتويج مع فريق أهلى جدة، بلقب الدوري السعودى، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن جروس، رحل عن تدريب الزمالك، الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، قبل أن يختتم مشواه التدريبى مع أهلى جدة السعودي.