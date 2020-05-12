شكرا لقرائتكم حمدي فتحي ينشر صورة تجمعه بوالده ووالدته عبر انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بوالده ووالدته. وينتظر رباعي النادي الأهلي المصاب حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد فتح المجال الجوي، لكي يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق. حمدي فتحي Advertisements يشار إلى أن فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قد استقر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب. ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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