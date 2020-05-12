شكرا لقرائتكم بسيونى: فنيات اللاعب المصرى سبب تهافت أندية تركيا على نجوم الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش الحالى أن نجاح التجارب السابقة من لاعبين سر تهافت أندية تركيا للتعاقد من نجوم الدورى المصرى فى الفترة الحالية.
وأكد بسيوني، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن لاعب الدورى المصرى يتمتع بفنيات عالية تحتاج إلتزام و إنضباط إذا توفرت قدم أفضل مالديه ، خاصة أن هناك تجارب سابقة للاعببين من الدورى المصرى نجحت فى تركيا أمثال أحمد حسن و عبد الظاهر السقا وايمن عبد العزيز و غيرهم من النجوم السابقين و حاليا وجود محمد الننى فى صفوف بشكتاش التركى ومن قبله محمود حسن تريزيجيه الذى انتقل لاستون فيلا بالدورى الأنجليزى .
وقال بسيونى أن لاعب الدورى المصرى يستطيع أن يطبق الإلتزام و الإنضباط فى الدوريات الأوروبية مما يجعل الفرق تحقق إستفادة قوية من وراءه .
يأتى تصريح بسيونى على ما تم تداوله فى الساعات الماضية من عروض احتراف لثنائى هجوم الزمالك المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسي، خاصة فى الدورى التركى، بعد تألقهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر بسيونى: فنيات اللاعب المصرى سبب تهافت أندية تركيا على نجوم الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.